СМИ сравнили 180 видеокарт за 2009−2025 годы

Результаты показывают, как сильно развивались архитектуры: от Terascale к GCN, от Kepler к Maxwell у Nvidia, а затем к RDNA у AMD. Так, Maxwell исправил проблемы Kepler с энергопотреблением, RDNA и RDNA 2 улучшили обработку графики и стабилизировали FPS. К 2025 году RDNA 4 стали лучше работать с трассировкой лучей, а стандарт Nvidia Blackwell сосредоточился на генерации кадров. Intel же «вернулась» в рынок с линейкой Arc, начиная с A380.

Тестирование проводилось на высокочастотном Core i9−14900KS, чтобы снизить влияние CPU, но в некоторых играх современные GPU всё равно ограничивались старым движком. RTX 5090 оказалась на 2477% быстрее HD 5870.