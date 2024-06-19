Смогла ли Intel Arc A770 16 ГБ превзойти RTX 4060 8 ГБ спустя полгода обновлений драйверов

Смогла ли Intel Arc A770 16 ГБ превзойти RTX 4060 8 ГБ спустя полгода обновлений драйверовИх сравнили в играх
В ходе тестирования вместе с видеокартами Intel Arc A770 и RTX 4060 использовался процессор Intel Core i5−14600KF, матплата MSI Z690 Unify X, система охлаждения DeepCool LT 720, корпус DeepCool, оперативная память Adata 7200 CL 34.
При выключенной опции DLSS в 1080p в среднем с обеими видеокартами удалось получить один и тот же результат: 77 к/с. С лучами частота кадров у RTX 4060 стала на 23% больше. С включенными RT и FG RTX 4060 оказалась быстрее Intel на 113%.
Со всеми результатами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.
Выводы
В The Last of Us в 1440p по среднему FPS видеокарта RTX 4060 была быстрее на 13%. Полгода назад отставание Arc A770 в Cyberpunk 2077 составляло в 1440p 8% (средняя частота кадров), сейчас — уже 17%, в CS 2 — 44% раньше и 38% теперь, в Warzone 2.0 — 11% раньше и 20% сейчас.
Получается, что видеокарты Intel действительно оптимизируют и в определённых играх прогресс в производительности у них есть. Тем не менее в среднем всё равно во всех играх сейчас RTX 4060 обгоняет Arc A770 в 1080p на 28% (850 к/с и 665 к/с соответственно) и в 1440p на 16% (582 и 503 к/с соответственно).