Смогла ли Intel Arc A770 16 ГБ превзойти RTX 4060 8 ГБ спустя полгода обновлений драйверов

Выводы

В The Last of Us в 1440p по среднему FPS видеокарта RTX 4060 была быстрее на 13%. Полгода назад отставание Arc A770 в Cyberpunk 2077 составляло в 1440p 8% (средняя частота кадров), сейчас — уже 17%, в CS 2 — 44% раньше и 38% теперь, в Warzone 2.0 — 11% раньше и 20% сейчас.

Получается, что видеокарты Intel действительно оптимизируют и в определённых играх прогресс в производительности у них есть. Тем не менее в среднем всё равно во всех играх сейчас RTX 4060 обгоняет Arc A770 в 1080p на 28% (850 к/с и 665 к/с соответственно) и в 1440p на 16% (582 и 503 к/с соответственно).