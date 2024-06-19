Смогла ли Intel Arc A770 16 ГБ превзойти RTX 4060 8 ГБ спустя полгода обновлений драйверов

В ходе тестирования вместе с видеокартами Intel Arc A770 и RTX 4060 использовался процессор Intel Core i5−14600KF, матплата MSI Z690 Unify X, система охлаждения DeepCool LT 720, корпус DeepCool, оперативная память Adata 7200 CL 34.

При выключенной опции DLSS в 1080p в среднем с обеими видеокартами удалось получить один и тот же результат: 77 к/с. С лучами частота кадров у RTX 4060 стала на 23% больше. С включенными RT и FG RTX 4060 оказалась быстрее Intel на 113%.

Со всеми результатами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.