Сможет ли разогнанная RTX 3080 10 ГБ сравниться по скорости с самой дешёвой RTX 3080 12 ГБ

Сможет ли разогнанная RTX 3080 10 ГБ сравниться по скорости с самой дешёвой RTX 3080 12 ГБПроверили видеокарты в современных играх
Разогнанная RTX 3080 10 ГБ оказалась хуже самой дешёвой RTX 3080 12 ГБ. Эксперты YouTube-канала TheSpyHood протестировали игровую производительность двух моделей видеокарт: RTX 3080 10 ГБ с разгоном и самую дешёвую 3080 12 ГБ. Запускались все игры в 1440p и 4К.
Фото: TheSpyHood
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood узнали о производительности в современных играх в 1440p и 4К видеокарт RTX 3080 10 ГБ (с разгоном) и RTX 3080 12 ГБ. Для этого сборки с этими графическими ускорителями запустили в 13 проектах на ультра-настройках.
В Spider-Man Remastered средняя частота кадров находилась в 1440p на уровне 164 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 169 к/с (RTX 3080 12 ГБ). В 4К показатели составили 109 к/с и 115 к/с соответственно.
God of War запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 126 к/с и 129 к/с (RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ), в 4К - с 88 и 91 к/с.
Dying Light 2 шла в 1440p с частотой кадров (в среднем) 108 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 110 к/с (RTX 3080 12 ГБ). В 4К значения равнялись 62 к/с и 65 к/с.
В Call of Duty Vanguard в 1440p в среднем удалось получить 171 к/с и 177 к/с (RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ), в 4К - 101 к/с и 104 к/с соответственно.
Days Gone в 1440p запускалась со средними показателями производительности 143 к/с с RTX 3080 10 ГБ и 147 к/с с RTX 3080 12 ГБ. В разрешении 4К частота кадров составила 87 к/с и 91 к/с.
Village Resident Evil шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 174 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 181 к/с (RTX 3080 12 ГБ), в 4К - 119 и 125 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p шла со средней частотой кадров в районе 97 к/с с RTX 3080 10 ГБ и 102 к/с с RTX 3080 12 ГБ. В 4К эти показатели равнялись 71 к/с и 74 к/с.
Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средней производительностью 114 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 119 к/с (RTX 3080 12 ГБ), в 4К - с 73 к/с и 78 к/с.
В Far Cry 6 в 1440p удалось получить в среднем 111 к/с и 118 к/с (RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ). В 4К средняя частота кадров равнялась 76 к/с и 79 к/с соответственно.
Metro Exodus шла в 1440p со средним FPS 133 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 139 к/с (RTX 3080 12 ГБ), в 4К - с 86 и 89 к/с.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1440p со средней частотой кадров 123 к/с (с RTX 3080 10 ГБ) и 128 к/с (с RTX 3080 12 ГБ). В 4К производительность составила 78 к/с и 82 к/с соответственно.
В Assassin's Creed Valhalla удалось достичь в среднем в 1440p - 95 и 99 к/с (RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ соответственно), в 4К - 66 к/с и 71 к/с.
В Red Dead Redemption 2 средняя частота кадров в 1440p составила 121 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 126 к/с (RTX 3080 12 ГБ), в 4К - 83 к/с и 87 к/с.
По энергоэффективности лучше была компьютерная сборка с видеокартой RTX 3080 12 ГБ: ей потребовалось 554 Вт по сравнению с 571 Вт у RTX 3080 10 ГБ.
Вывод
Во всех играх средняя производительность RTX 3080 12 ГБ оказывалась выше. Поэтому именно её стоит приобретать из этих двух моделей. Разница по среднему FPS во всех 13 проектах между RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ в 1440p составляла 4 % (129 к/с и 134 к/с), в 4К - 5 % (84,5 к/с и 88,5 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- оперативная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта Asus ROG Strix RTX 3080 10GB/Colorful iGame RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.