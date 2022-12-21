Сможет ли разогнанная RTX 3080 10 ГБ сравниться по скорости с самой дешёвой RTX 3080 12 ГБ

В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood узнали о производительности в современных играх в 1440p и 4К видеокарт RTX 3080 10 ГБ (с разгоном) и RTX 3080 12 ГБ. Для этого сборки с этими графическими ускорителями запустили в 13 проектах на ультра-настройках.

В Spider-Man Remastered средняя частота кадров находилась в 1440p на уровне 164 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 169 к/с (RTX 3080 12 ГБ). В 4К показатели составили 109 к/с и 115 к/с соответственно.

God of War запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 126 к/с и 129 к/с (RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ), в 4К - с 88 и 91 к/с.

Dying Light 2 шла в 1440p с частотой кадров (в среднем) 108 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 110 к/с (RTX 3080 12 ГБ). В 4К значения равнялись 62 к/с и 65 к/с.

В Call of Duty Vanguard в 1440p в среднем удалось получить 171 к/с и 177 к/с (RTX 3080 10 ГБ и RTX 3080 12 ГБ), в 4К - 101 к/с и 104 к/с соответственно.

Days Gone в 1440p запускалась со средними показателями производительности 143 к/с с RTX 3080 10 ГБ и 147 к/с с RTX 3080 12 ГБ. В разрешении 4К частота кадров составила 87 к/с и 91 к/с.

Village Resident Evil шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 174 к/с (RTX 3080 10 ГБ) и 181 к/с (RTX 3080 12 ГБ), в 4К - 119 и 125 к/с.