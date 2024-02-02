Сможет ли разогнанный i5-12400 победить Ryzen 5 7500F

Тестовый стенд включал в себя, помимо процессоров, матплаты ASRock B760M PG Riptide DDR5 и ASRock B650M-H/M.2+ (Intel) и ASRock B650M-H/M.2+ (AMD), видеокарту Gigabyte Aorus Radeon 7900 XTX Elite, оперативную память Patriot Viper Extreme 5.

С результатами тестирования как в рабочих программах, так и в играх вы можете ознакомиться ниже на изображениях.

Все игры запускались в Full HD на ультра-настройках без DLSS/FSR и RT. В Assassin's Creed Valhalla средний FPS выше всего был у i5-12400 с разгоном: 195 к/с. За ним шёл Ryzen 5 7500F со 189 к/с в среднем. На третьем месте оказался тот же процессор Intel, но без разгона. Похожие результаты были и в других проектах.

В Far Cry 6 Ryzen обогнал разогнанный Intel, но средние показатели всё равно были очень близкими: 168 к/с и 165 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy чуть лучше шла с Ryzen 5 7500F по сравнению с i5-12400 с разгоном. Средний FPS в игре составил 200 к/с и 191 к/с соответственно.