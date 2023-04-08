Снижение цены на процессор AMD Ryzen 9 7950X3D оказалось ошибкой

14:29, 08 апреля 2023
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Снижение цены на процессор AMD Ryzen 9 7950X3D оказалось ошибкойНа сайте просто неверно отображалась стоимость
Ранее в интернете появились сообщения о том, что AMD, возможно снизила цену на свой флагманский 16-ядерный процессор Ryzen. Однако теперь стало ясно, что это не так.
Фото: AMD
Сообщалось, будто снижение цены составило $100. Но это оказалось ошибкой. Ryzen 9 7950X3D по-прежнему стоит $699, по крайней мере, официально.
AMD подтвердила, что это была ошибка в официальном интернет-магазине. Алгоритм, показывающий цену, получил неверные данные, в данном случае от BestBuy.