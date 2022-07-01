Снизить зависимость от США: Китай удвоил усилия по внедрению собственной операционной системы

Kylinsoft, дочерняя компания государственной корпорации China Electronics Corp, на прошлой неделе объединила усилия с более чем 10 китайскими организациями для создания сообщества открытого ПО. Проект openKylin позволит программистам эффективнее работать над операционной системой Kylin.

Меры предпринимаются на фоне растущей напряжённости в отношениях между США и Китаем. Последний пытается увеличить местное производство ключевых технологий, начиная от полупроводников и заканчивая программным обеспечением.

Первоначально ОС Kylin была разработана Национальным университетом оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).