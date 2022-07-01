Снизить зависимость от США: Китай удвоил усилия по внедрению собственной операционной системы

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Снизить зависимость от США: Китай удвоил усилия по внедрению собственной операционной системыKylin
Китай создал открытую платформу, чтобы ускорить разработку отечественной операционной системы для настольных ПК. Страна намерена снизить зависимость от иностранных систем, таких как Microsoft Windows и Apple MacOS.
Kylinsoft, дочерняя компания государственной корпорации China Electronics Corp, на прошлой неделе объединила усилия с более чем 10 китайскими организациями для создания сообщества открытого ПО. Проект openKylin позволит программистам эффективнее работать над операционной системой Kylin.
Меры предпринимаются на фоне растущей напряжённости в отношениях между США и Китаем. Последний пытается увеличить местное производство ключевых технологий, начиная от полупроводников и заканчивая программным обеспечением.
Первоначально ОС Kylin была разработана Национальным университетом оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).