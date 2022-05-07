Снова не удалось: видеокарту NVIDIA RTX 30 Lite с защитой от майнинга разблокировали

С момента появления карт со сниженным хешрейтом (Lite Hash Rate – LHR) прошло более года. Ещё в августе инженерам удалось частично обойти ограничения, мешающие майнить на этом железе. 7 мая NiceHash сообщила о полном разблокировании почти всех этих карт, кроме RTX 3050 и RTX 3080 12GB.

Однако метод с ПО QuickMiner работает только на Windows и поддерживает лишь алгоритм DaggerHashimoto (Etash). NiceHash обещают, что вскоре появится вариант с разблокировкой хешрейта в ПО NiceHash Miner.