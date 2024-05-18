Соцсеть 1993 года NetBSD запретила использовать сгенерированный ИИ код

Согласно обновленному руководству по коммитам, любой код, автором которого не является сам человек, должен быть тщательно проверен на отсутствие проблем с лицензированием и не содержит несанкционированных копий.

Новое правило категорически считает код, сгенерированный ИИ, «испорченным» и не допускает его включения без явного предварительного одобрения основной команды. Это изменение призвано «защитить» проект от потенциальных юридических и этических осложнений, возникающих при использовании контента, созданного машиной.

Хотя такая строгая политика может способствовать повышению качества и аутентичности кодовой базы, ее влияние на разработчиков еще предстоит выяснить.