Соцсеть 1993 года NetBSD запретила использовать сгенерированный ИИ код

Опубликовано 18 мая 2024, 09:00
1 мин.
Соцсеть 1993 года NetBSD запретила использовать сгенерированный ИИ кодВ репозитории исходного кода
В качестве шага, направленного на сохранение «целостности кода», NetBSD объявила о запрете на «коммит» кода, сгенерированного искусственным интеллектом, с помощью таких инструментов, как ChatGPT, GitHub Copilot и других.
Согласно обновленному руководству по коммитам, любой код, автором которого не является сам человек, должен быть тщательно проверен на отсутствие проблем с лицензированием и не содержит несанкционированных копий.
Новое правило категорически считает код, сгенерированный ИИ, «испорченным» и не допускает его включения без явного предварительного одобрения основной команды. Это изменение призвано «защитить» проект от потенциальных юридических и этических осложнений, возникающих при использовании контента, созданного машиной.
Хотя такая строгая политика может способствовать повышению качества и аутентичности кодовой базы, ее влияние на разработчиков еще предстоит выяснить.
Источник:netbsd
Автор:Максим Многословный