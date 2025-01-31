SoftBank и Quantinuum создадут квантового «соперника» ИИ

SoftBank и Quantinuum намерены объединить ИИ с квантовыми вычислениями для решения сложных задач, таких как оптимизация, анализ причинно-следственных связей и продвинутое моделирование — задач, с которыми традиционный ИИ справляется с трудом.

Одним из ключевых направлений является концепция «квантового центра обработки данных», в котором квантовые процессоры будут интегрированы с традиционными CPU и GPU для увеличения вычислительной мощности. Компании проведут исследования рынка в Японии и за ее пределами, чтобы разработать бизнес-модели для этой технологии.