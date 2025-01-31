SoftBank и Quantinuum создадут квантового «соперника» ИИ

Опубликовано 31 января 2025, 22:301 мин.
SoftBank и Quantinuum создадут квантового «соперника» ИИОбъединились для развития приложений квантовых вычислений
SoftBank Corp. и Quantinuum, специализирующаяся на квантовых вычислениях, объявили о начале сотрудничества, направленного на изучение реального потенциала квантовых технологий. Их цель — разработать решения, выходящие за рамки современных методов искусственного интеллекта (ИИ) и вычислений.
SoftBank и Quantinuum намерены объединить ИИ с квантовыми вычислениями для решения сложных задач, таких как оптимизация, анализ причинно-следственных связей и продвинутое моделирование — задач, с которыми традиционный ИИ справляется с трудом.
Одним из ключевых направлений является концепция «квантового центра обработки данных», в котором квантовые процессоры будут интегрированы с традиционными CPU и GPU для увеличения вычислительной мощности. Компании проведут исследования рынка в Японии и за ее пределами, чтобы разработать бизнес-модели для этой технологии.