Sony анонсировала портативные колонки PlayStation Pulse Elevate

Pulse Elevate могут работать и в портативном режиме. Sony обещает несколько часов автономной работы, точное время пока не раскрыто. Устройства поддерживают 3D-звук, имеют планарные магнитные излучатели, встроенные сабвуферы и микрофон с шумоподавлением. Колонки можно наклонять.

Новые Pulse Elevate станут частью серии Pulse, куда уже входят гарнитура Pulse Elite и наушники Pulse Explore.

Цены пока не объявлены, но для сравнения, Pulse Explore стоят $200, а гарнитура Pulse Elite — $150.