Sony и TSMC вложат $6,3 млрд в совместное производство

Опубликовано 10 августа 2026, 17:501 мин.
Sony и TSMC вложат $6,3 млрд в совместное производствоМикросхем для камер
Японская Sony и тайваньская TSMC планируют инвестировать около 1 триллиона иен (примерно 6,3 миллиарда долларов) в совместный выпуск микросхем нового поколения для камер. Об этом пишет Nikkei.
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Совместное предприятие, где Sony будет принадлежать 60%, а TSMC 40%, начнёт коммерческий выпуск продукции не раньше 2029 года. Производство разместится в японской префектуре на юге страны.
Ещё в мае компании договорились объединить «опыт Sony в разработке сенсоров» и «передовые производственные технологии TSMC». Помимо обычных камер для смартфонов и автомобилей, партнёры планируют изучать возможности для применения этих чипов в робототехнике и других «ИИ-областях».
Источник:business-standard
Автор:Максим Многословный
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