Сооснователь Opera назвал блокировку смены браузера в Windows 11 «отчаянием Microsoft»

Теперь пользователям сложнее переключить браузер по умолчанию на своём ПК с Edge на какой-то другой. В своём блоге компания Vivaldi написала, что шаг Microsoft выглядит как отчаяние. «Понятно, что они (прим. руководители Microsoft) не хотят, чтобы вы использовали другие браузеры», — отмечается в посте.

Йон Стефенсон фон Течнер заявил, что Microsoft ведёт антиконкурентную практику, а именно прибегает к своим старым уловкам, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе. Йон призвал пользователей не дать Microsoft выиграть в этой сложной игре. По его мнению, следует бороться за своё право использовать любой браузер, какой хочется.