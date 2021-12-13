Компьютеры
Сегодня в 13:44
1 мин.
Сооснователь Opera назвал блокировку смены браузера в Windows 11 «отчаянием Microsoft»И призвал бороться за своё право использовать любой браузер
Microsoft недавно выпустила Windows 11, и хоть систему в основном похвалили, фирменный браузер Edge в ней стал ещё более антиконкурентным, чем раньше. Соучредитель Vivaldi и сооснователь компании Opera Software Йон Стефенсон фон Течнер раскритиковал Microsoft за это.
Теперь пользователям сложнее переключить браузер по умолчанию на своём ПК с Edge на какой-то другой. В своём блоге компания Vivaldi написала, что шаг Microsoft выглядит как отчаяние. «Понятно, что они (прим. руководители Microsoft) не хотят, чтобы вы использовали другие браузеры», — отмечается в посте.
Йон Стефенсон фон Течнер заявил, что Microsoft ведёт антиконкурентную практику, а именно прибегает к своим старым уловкам, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе. Йон призвал пользователей не дать Microsoft выиграть в этой сложной игре. По его мнению, следует бороться за своё право использовать любой браузер, какой хочется.
Источник: Gizmochina