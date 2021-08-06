Составлен портрет типичного российского хакера-вымогателя

В апреле 2021 года в некоторых из школ “Харрис” перестали открываться электронные двери. Хакеры, которые это организовали, потребовали выкуп. Чаще всего взлом и происходит по такому сценарию: получение доступа в сеть, внедрение вредоносного ПО, а затем установление суммы выкупа.

Что же собой представляют хакеры? По мысли Мартина, такие преступники - это граждане России и других стран. В большинстве случаев - молодые мужчины. Именно они и “нападают” на Запад.

В заключение автор выразил надежду на то, что в будущем будут приняты нужные меры по решению проблемы киберпреступлений.