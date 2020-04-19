Составлен рейтинг лучших SSD-накопителей для компьютеров и ноутбуков

Лучшим SSD признали Samsung 860 EVO. Он надёжен, цена у накопителя приемлемая для объёма. Кроме того, эксперты отметили высокую скорость передачи данных из интерфейса SATA III.

Лучшим бюджетным SSD стал Crucial MX500. Он быстрее более дорогих моделей. В категории «игровой SSD» отметили WD Black SN750. Он отличается высокой скоростью передачи данных и надёжностью.

Лучшим загрузочным SSD оказался Adata XPG SX8200 Pro. Он хорошо подойдёт для запуска операционной системы. Лучший NVMe SSD — это Samsung 970 Evo Plus. Лучшим накопителем формата M.2 признали Corsair Force Series MP510, а лучшим PCIe 4.0 SSD — Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD. Лучший же SATA SSD — Samsung 860 QVO. Он подойдёт для тех, у кого ограничен бюджет.

Кроме того, эксперты определили лучший внешний SSD. Им оказался Samsung X5 Portable SSD, который подключается через Thunderbolt 3. Его можно использовать для работы с игровыми ноутбуками.