Компьютеры
Сегодня 15:23
Составлен рейтинг лучших видеокарт для игрового компьютера
Стоимостью до 100 тысяч рублей
Портал Overclockers протестировал видеокарты стоимостью до 100 000 рублей и назвал те из них, что лучше всего подходят игровому компьютеру. Тесты проходили на двух стендах с процессорами Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х.
В испытаниях участвовали видеокарты GeForce RTX 2080 Ti 11264 МБ, GeForce RTX 2080 Super 8192 МБ и GeForce RTX 2080 8192 МБ. Их проверили в следующих играх в разрешении 1080p и 1440p: Crysis Remastered, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project Cars 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Total War Saga: Troy.
Среднегеометрические результаты тестирования получились такими (OC — разогнанная):
Overclockers
Лидером оказалась модель GeForce RTX 2080 Ti. Но, на самом деле, она показала небольшой отрыв от GeForce RTX 2080 — 12-17%. Наиболее привлекательными для покупки назвали видеокарты GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.