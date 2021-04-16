Составлен рейтинг самых быстрых SSD 2021 года

С китайского источника перевод предоставило издание 4PDA. Первое место в рейтинге производительности среди потребительских моделей занял терабайтный SSD WD Black SN850 с поддержкой PCIe 4.0. Максимальная скорость последовательного чтения и записи у него достигает 7000 МБ/с и 5300 МБ/с соответственно.

Второе место отдали терабайтному накопителю Samsung EVO 980 Pro, третье —GALAXY HOF Pro, а четвёртое — Samsung PM981. Пятое место принадлежит снова SSD от Samsung — модели 970 EVO Plus на 500 ГБ.