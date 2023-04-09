Компьютеры
15:36, 09 апреля 2023
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Составлен рейтинг самых мощных видеокарт за 2023 год

За первый квартал года

Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительных видеокарт первого квартала 2023 года.

Составлен рейтинг самых мощных видеокарт за 2023 год

Фото: NVIDIA

Согласно этому рейтингу, самой мощной видеокартой является GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая обладает 24 ГБ памяти GDDR6X и поддерживает трассировку лучей. На втором месте расположилась Radeon RX 7900 XTX от AMD, которая также имеет 24 ГБ памяти, но уже GDDR6. Эта видеокарта в некоторых тестах сравнивается с GeForce RTX 4080, которая заняла третью позицию в рейтинге.

В топ-10 также вошли GeForce RTX 3090 Ti, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 6950 XT, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT.

Составлен рейтинг самых мощных видеокарт за 2023 год

Master Lu

Бенчмарк Master Lu также представил статистику по популярности видеокарт на китайском рынке. По данным исследования, самыми востребованными брендами являются Asus и Colorful.

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