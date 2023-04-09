Составлен рейтинг самых мощных видеокарт за 2023 год

Согласно этому рейтингу, самой мощной видеокартой является GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая обладает 24 ГБ памяти GDDR6X и поддерживает трассировку лучей. На втором месте расположилась Radeon RX 7900 XTX от AMD, которая также имеет 24 ГБ памяти, но уже GDDR6. Эта видеокарта в некоторых тестах сравнивается с GeForce RTX 4080, которая заняла третью позицию в рейтинге.

В топ-10 также вошли GeForce RTX 3090 Ti, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 6950 XT, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT.