Сотрудник сервисного центра рассказал, какие видеокарты опасно покупать в 2022 году

Сотрудник сервисного центра рассказал, какие видеокарты опасно покупать в 2022 годуНе берите их ни в коем случае
Даже если вам срочно нужно обновить компьютер, некоторые модели видеокарт сегодня приобретать точно не стоит. Эксперт YouTube-канала «Мой Компьютер» перечислил их и объяснил, чем они плохи.
Фото: Мой Компьютер
Некоторые видеокарты даже по сниженным ценам брать на «Авито» или на AliExpress точно не стоит.
Прежде всего, это GTX 1000 и старее, Vega, RX 400 и 500. Вероятнее всего, после приобретения б/у GTX 1000, RX 400 и 500 вы заметите, что она неисправна или уже была в ремонте. К тому же такая видеокарта напоминает старый автомобиль, который после покупки будет просто требовать всё больших и больших затрат. А ещё её могли активно использовать для майнинга. То же самое касается Vega 54 и 64, но при выходе из строя видеочипа придётся в этом случае менять вообще всё.
RTX 20, GTX 16, RX 5000 приобретать можно, но с несколькими нюансами. Им может быть действительно менее трёх лет, но у них есть один подводный камень - GDDR5. Эта новая память сильно греется, причём с помощью программ об этом узнать не всегда возможно. Получается, что при майнинге память может нагреваться до температуры более 69 градусов по Цельсию. А датчик температуры есть только у топовых версий RTX.
Взять RTX 20 или GTX 16 вы можете, если на видеокарту есть хотя бы один год официальной гарантии. То есть покупать их стоит в крупных магазинах. Если же гарантии нет или самой карте уже более трёх лет, то брать её не имеет смысла.
Видеокарты RX 5000 тоже отличаются памятью, которая сильно нагревается при работе. Однако, к счастью, мониторинг может это показать. Покупать их тоже стоит при наличии гарантии и без следов вскрытия.
RTX 3000 и RX 6000 сейчас массово продаются. Но они не отличаются качеством сборки и могут иметь «горячую» память GDDR5. Кроме того, термопрокладки чаще всего установлены в них плохие, поэтому майнеры могли сами их заменять. Поэтому с Avito брать RTX 3000 не стоит. Но если всё-таки на неё есть гарантия и следов её вскрытия нет, то можете попробовать и купить. Из Китая же заказывать её достаточно рисково: карта может оказаться не такой, как в описании.