Сотрудники Google DeepMind призвали компанию отказаться от военных контрактов

Письмо, датированное 16 мая, свидетельствует о растущем внутреннем конфликте между подразделением искусственного интеллекта DeepMind, которое обязалось не заниматься военными технологиями, и облачным подразделением Google, имеющим контракты с несколькими правительствами, включая США и Израиль.

В письме, представляющем около 5% сотрудников DeepMind, содержится призыв к руководству провести расследование и прекратить доступ военных к технологиям DeepMind. Сотрудники утверждают, что эти контракты нарушают этические принципы Google в области искусственного интеллекта, которые не допускают использования ИИ в целях, причиняющих вред или противоречащих международному праву и правам человека.

Google пока не предприняла никаких действий.