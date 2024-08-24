Сотрудники Google DeepMind призвали компанию отказаться от военных контрактов

Опубликовано 24 августа 2024, 20:15
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Сотрудники Google DeepMind призвали компанию отказаться от военных контрактовИз-за “этических проблем”
Около 200 сотрудников Google DeepMind подписали письмо с призывом прекратить военные контракты, выразив обеспокоенность тем, что разрабатываемые ими технологии искусственного интеллекта используются в военных действиях.
Письмо, датированное 16 мая, свидетельствует о растущем внутреннем конфликте между подразделением искусственного интеллекта DeepMind, которое обязалось не заниматься военными технологиями, и облачным подразделением Google, имеющим контракты с несколькими правительствами, включая США и Израиль.
В письме, представляющем около 5% сотрудников DeepMind, содержится призыв к руководству провести расследование и прекратить доступ военных к технологиям DeepMind. Сотрудники утверждают, что эти контракты нарушают этические принципы Google в области искусственного интеллекта, которые не допускают использования ИИ в целях, причиняющих вред или противоречащих международному праву и правам человека.
Google пока не предприняла никаких действий.