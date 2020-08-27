Сотрудники Google сами путались в настройках приватности поисковика

Прокуратура начала расследование после статьи в Associated Press, в которой рассказывалось о способах отслеживания местоположения пользователей Google и трудностях с отключением соответствующих функций.

Из внутренних писем стало ясно, что не только пользователи, но даже сами сотрудники Google путались в настройках конфиденциальности.

«Согласен со статьёй. Отключение местоположения должно означать отключение местоположения, без исключения для того или иного случая. Текущий интерфейс выглядит так, как будто он разработан, чтобы сделать это возможным, но достаточно сложным — чтобы люди не могли понять этого», — написано в одном из писем.

Кто-то из сотрудников признался, что был уверен в том, что у него отключено отслеживание местоположения, но потом внезапно обнаружил, что это не так.

В итоге прокурор пришёл к выводу, что даже высокопоставленные сотрудники Google не понимают, когда и почему и компания собирает данные о местоположении.