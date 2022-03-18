Сотрудники Wildberries украли со склада 20 видеокарт NVIDIA стоимостью 200 тысяч рублей

Интересно, что момент кражи попал на видео. Оказалось, что люди в фиолетовой одежде взломали сейф на одном из складов в Подольском районе, делая вид, будто собирают онлайн-заказ. Из сейфа они выкрали партию игровых видеокарт NVIDIA 3070 Ti.