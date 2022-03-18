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Сотрудники Wildberries украли со склада 20 видеокарт NVIDIA стоимостью 200 тысяч рублей

Попытались их продать, но провалились
Стало известно, что в Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли 20 видеокарт NVIDIA 3070 Ti стоимостью 200 тысяч рублей каждая.
Сотрудники Wildberries украли со склада 20 видеокарт NVIDIA стоимостью 200 тысяч рублей

Интересно, что момент кражи попал на видео. Оказалось, что люди в фиолетовой одежде взломали сейф на одном из складов в Подольском районе, делая вид, будто собирают онлайн-заказ. Из сейфа они выкрали партию игровых видеокарт NVIDIA 3070 Ti.

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Благодаря камерам выяснилось, что преступники скинули видеокарты с окна и потащили в скупку. Как пишут СМИ, парни успели продать одну видеокарту за 60 тысяч рублей — подозрительно низкую цену, но хозяин ломбарда сообщил о сделке полицейским. В итоге воров задержали оперативники. Они конфисковали оставшиеся видеокарты.

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