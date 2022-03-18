Сотрудники Wildberries украли со склада 20 видеокарт NVIDIA стоимостью 200 тысяч рублей

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Сотрудники Wildberries украли со склада 20 видеокарт NVIDIA стоимостью 200 тысяч рублейПопытались их продать, но провалились
Стало известно, что в Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли 20 видеокарт NVIDIA 3070 Ti стоимостью 200 тысяч рублей каждая.
Интересно, что момент кражи попал на видео. Оказалось, что люди в фиолетовой одежде взломали сейф на одном из складов в Подольском районе, делая вид, будто собирают онлайн-заказ. Из сейфа они выкрали партию игровых видеокарт NVIDIA 3070 Ti.
Благодаря камерам выяснилось, что преступники скинули видеокарты с окна и потащили в скупку. Как пишут СМИ, парни успели продать одну видеокарту за 60 тысяч рублей — подозрительно низкую цену, но хозяин ломбарда сообщил о сделке полицейским. В итоге воров задержали оперативники. Они конфисковали оставшиеся видеокарты.