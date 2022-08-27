«Совместимость лучше, чем ожидалось для новичка»: видеокарту Intel протестировали в 50 играх

Среди 50 игр были те, что вышли и в 1999, и в 2022 годах. Ранее стало известно, что у Intel есть серьёзные проблемы с играми, которые не используют современные API: Vulkan или DirectX 12. Сейчас компания пытается устранить проблемы.

Вот так выглядят результаты тестирования Intel Arc A380: