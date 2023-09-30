Совместимость с Linux быстро развивается благодаря... игровой консоли

Совместимость с Linux быстро развивается благодаря... игровой консолиСпасибо Valve за это
Valve, разработчик Steam, сотрудничает с компанией Igalia для усовершенствования ОС на базе Linux для своей портативной игровой консоли Steam Deck. Она работает под управлением Steam OS 3.0, которая отличается от предыдущих версий Steam OS, основанных на Debian. Новая ОС построена на базе Arch Linux и обладает уникальными возможностями.
Отличительной особенностью Steam OS 3.0 является наличие двух пользовательских интерфейсов. По умолчанию в ней установлена программа запуска игр Steam, но пользователи могут переключиться на обычный рабочий стол. В этом режиме можно устанавливать стандартные Linux-приложения, веб-браузеры и игры, не относящиеся к Steam.
Steam OS в первую очередь служит платформой для запуска игр Steam, среди которых часто встречаются игры для Windows, не имеющие собственных версий для Linux. Для устранения этого недостатка Valve использует Proton - инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий запускать Windows-игры на Linux. В Proton интегрированы различные компоненты с открытым исходным кодом, такие как Wine, DXVK, VKD3D-Proton и GStreamer, что позволяет добиться отличной совместимости требовательных Windows-приложений в Linux.