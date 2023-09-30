Совместимость с Linux быстро развивается благодаря... игровой консоли

Отличительной особенностью Steam OS 3.0 является наличие двух пользовательских интерфейсов. По умолчанию в ней установлена программа запуска игр Steam, но пользователи могут переключиться на обычный рабочий стол. В этом режиме можно устанавливать стандартные Linux-приложения, веб-браузеры и игры, не относящиеся к Steam.

Steam OS в первую очередь служит платформой для запуска игр Steam, среди которых часто встречаются игры для Windows, не имеющие собственных версий для Linux. Для устранения этого недостатка Valve использует Proton - инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий запускать Windows-игры на Linux. В Proton интегрированы различные компоненты с открытым исходным кодом, такие как Wine, DXVK, VKD3D-Proton и GStreamer, что позволяет добиться отличной совместимости требовательных Windows-приложений в Linux.