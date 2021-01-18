Компьютеры
Сегодня 16:15
Совместный процессор AMD и Samsung составит конкуренцию ноутбучному Apple M1
Exynos для ПК
Недавно стало известно, что Qualcomm готовится выпустить процессор для конкуренции с ноутбучным Apple M1. Теперь выяснилось, что чип Apple Silicon не даёт покоя и Samsung. Южнокорейская компания вместе с AMD готовит к выходу платформу Exynos для ПК.
По информации источников, Samsung выпустит новинку в четвёртом квартале 2021 года. Процессор будет построен на базе Exynos 2100 с использованием 5-нм технологии. Также SoC будет применять GPU AMD.
Стоит отметить, что в 2019 году Samsung и AMD заявили о многолетнем сотрудничестве. Компании заявили, что будут заниматься разработками в области снижения энергопотребления и обработки фотографий. Не исключено, что с поддержкой AMD компания Samsung сможет конкурировать с Apple по части процессоров для ПК.