Совместный процессор AMD и Samsung составит конкуренцию ноутбучному Apple M1

По информации источников, Samsung выпустит новинку в четвёртом квартале 2021 года. Процессор будет построен на базе Exynos 2100 с использованием 5-нм технологии. Также SoC будет применять GPU AMD.

Стоит отметить, что в 2019 году Samsung и AMD заявили о многолетнем сотрудничестве. Компании заявили, что будут заниматься разработками в области снижения энергопотребления и обработки фотографий. Не исключено, что с поддержкой AMD компания Samsung сможет конкурировать с Apple по части процессоров для ПК.