Современные маломощные RTX 3050 6 ГБ и 8 ГБ сравнили с аналогами от AMD и старой моделью Nvidia

Современные маломощные RTX 3050 6 ГБ и 8 ГБ сравнили с аналогами от AMD и старой моделью NvidiaКакую видеокарту лучше брать для игр?
Тестовый стенд включал, помимо видеокарт RTX 3050 6 ГБ, RTX 3050 8 ГБ, RX 6500 XT и GTX 1650 GDDR5, процессор Intel Core i7-14700KF, оперативную память 2х24 DDR5 7000 МГц.
Assassin's Creed тестировалась на средних настройках графики. В ней удалось получить в среднем 68 к/с с RX 6500 XT, 45 к/с с GTX 1650, 68 к/с с RTX 3050 6 ГБ и 85 к/с с RTX 3050 8 ГБ.
В Cyberpunk 2077 новая RTX 3050 уверенно на 10% обгоняет RX 6500 XT. Шла она тоже со средним пресетом, однако ни на той, ни на другой видеокарте в итоге комфортно играть всё-таки не получится.
В игре Far Cry 6 у RX 6500 XT и RTX 3050 практически паритет с небольшим перевесом в сторону последней: 75 к/с и 91 к/с. Шла эта игра уже с высокими настройками графики.
Подробнее эти и другие результаты в играх - ниже.
С DLSS и FSR в Cyberpunk 2077 вновь лидирует по средней частоте кадров RTX 3050. То же самое касается показателей в редких событиях.
Hogwarts Legacy с DLSS/FSR тоже шёл лучше с RTX 3050: 105 к/с против RX 6500 XT. И это со средними настройками графики. Все замеры в играх вы можете увидеть выше на изображениях.
Вывод
RTX 3050 — довольно спорная модель. С одной стороны, если она будет продаваться за 17 тысяч рублей, то взять её вполне можно. Тем более что она составляет конкуренцию RX 6500 XT, не требует доп. питания и имеет различные «фишки». В целом за 17 тысяч она и правда станет лучшим решением для игр.