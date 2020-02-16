Современные зарядные устройства по мощности обошли компьютер корабля для первых людей на Луне

Компьютер Apollo 11 Guidance Computer использовался в 1969 году для управления космическим кораблём, который впервые доставил астронавтов на Луну. Специалист решил узнать, насколько актуальные «умные» зарядные устройства превзошли технику 50-летней давности. В таких устройствах есть чип для идентификации подключенного к ним девайса. Это нужно для подачи на него тока правильного напряжения.

При сравнении с зарядным устройством компании Anker получается следующая картина: