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Современные зарядные устройства по мощности обошли компьютер корабля для первых людей на Луне
Имеются в виду «умные» зарядные устройства
Сотрудник Apple сравнил современные зарядные устройства с бортовым оборудованием Apollo 11. По мощности они обошли компьютер корабля для первых людей на Луне.
Компьютер Apollo 11 Guidance Computer использовался в 1969 году для управления космическим кораблём, который впервые доставил астронавтов на Луну. Специалист решил узнать, насколько актуальные «умные» зарядные устройства превзошли технику 50-летней давности. В таких устройствах есть чип для идентификации подключенного к ним девайса. Это нужно для подачи на него тока правильного напряжения.
При сравнении с зарядным устройством компании Anker получается следующая картина:
TJ
Это устройство превосходит бортовой компьютер Apollo 11 по всем параметрам. По подсчётам сотрудника Apple, оно быстрее старого оборудования в 563 раза.