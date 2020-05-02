Создан анонимный сервис электронной почты для регистрации на сомнительных сайтах

Сервис под названием Private Relay генерирует временные адреса ящиков электронной почты. Это может быть удобно при регистрации на сайтах, которым вы не доверяете, а также позволит избежать спама и рекламных сообщений на личной почте.

Чтобы использовать Private Relay, нужно установить специальное расширение для браузера Mozilla Firefox. Создавать временные адреса почтовых ящиков можно будет нажатием одной кнопки. При этом письма со сгенерированного почтового ящика будут пересылаться на реальный ящик пользователя. Как только сгенерированный адрес начнёт получать спам или сомнительные письма, его можно заблокировать или полностью удалить.

Пока сервис находится на стадии закрытого бета-тестирования. Открытое должно начаться в конце этого года.