Создан чип, что использует свет для ускорения работы ИИ

Обычные нейросети потребляют много энергии, потому что обрабатывают каждый пиксель изображения «вручную». Новый чип заменяет эти вычисления световыми лучами, которые проходят через миниатюрные линзы, выполняя сложные математические операции прямо на кристалле. Используются несколько цветов лазера одновременно.

Прототип уже показал 98% точности при распознавании рукописных цифр, сопоставимой с обычными электронными процессорами. При этом он достигает до 305 триллионов операций в секунду на ватт, что в десятки раз эффективнее традиционных чипов.

Потенциальные применения охватывают самоуправляемые автомобили, медицинскую диагностику и анализ больших данных.