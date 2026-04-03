Компьютеры
Опубликовано 03 апреля 2026, 14:40
1 мин.

Создан чип памяти, выдерживающий до +700°C

Поможет изучать Венеру и бурить сверхглубокие скважины
Учёные из Университета Южной Калифорнии создали чип памяти, что работает при температуре до 700 градусов Цельсия. Обычная электроника выходит из строя уже при 200 градусах.
© Ferra.ru

Исследователи сделали это открытие случайно.В жару атомы металла начинают двигаться внутри микросхемы и в конце концов замыкают её, они хотели решить эту проблему.

Новая память сохраняла данные больше 50 часов при 700 градусах без перезапуска. Она выдержала больше миллиарда циклов перезаписи и питается всего от 1,5 вольт.

Где это пригодится? В первую очередь в космических миссиях вроде полёта к Венере. Также технология нужна при бурении земли, на атомных станциях и в промышленности, где техника работает рядом с источниками тепла.

А ещё они полезны для ИИ.