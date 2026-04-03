Создан чип памяти, выдерживающий до +700°C

Опубликовано 03 апреля 2026, 14:401 мин.
Создан чип памяти, выдерживающий до +700°CПоможет изучать Венеру и бурить сверхглубокие скважины
Учёные из Университета Южной Калифорнии создали чип памяти, что работает при температуре до 700 градусов Цельсия. Обычная электроника выходит из строя уже при 200 градусах.
Исследователи сделали это открытие случайно.В жару атомы металла начинают двигаться внутри микросхемы и в конце концов замыкают её, они хотели решить эту проблему.
Новая память сохраняла данные больше 50 часов при 700 градусах без перезапуска. Она выдержала больше миллиарда циклов перезаписи и питается всего от 1,5 вольт.
Где это пригодится? В первую очередь в космических миссиях вроде полёта к Венере. Также технология нужна при бурении земли, на атомных станциях и в промышленности, где техника работает рядом с источниками тепла.
А ещё они полезны для ИИ.