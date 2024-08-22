Создан дисплей на электронных чернилах без аккумулятора и с беспроводной зарядкой

Опубликовано 22 августа 2024, 20:48
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Создан дисплей на электронных чернилах без аккумулятора и с беспроводной зарядкойИ разрешением 1200 x 1600
Digital View представила 13,3-дюймовый цветной E Ink-дисплей, который работает без батареи, получая энергию по беспроводной связи от модуля Wi-Charge. Этот дисплей с разрешением 1200×1600 пикселей использует инфракрасную технологию для получения энергии от подвесного передатчика, способного излучать несколько ватт на расстояние 10 метров и более.
© Digital View
Хотя эта технология, возможно, не идеальна для электронных читалок из-за ее зависимости от близости к источнику питания, она обладает потенциалом для использования в вывесках. Идеально подходящий, по мнению СМИ, для рекламных щитов, музейных информационных дисплеев и расписаний на остановках, дисплей хорошо виден при ярком внешнем освещении. Встроенный в дисплей модуль Wi-Fi позволяет удаленно обновлять информацию.
Подробности о ценах пока не разглашаются.