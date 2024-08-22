Создан дисплей на электронных чернилах без аккумулятора и с беспроводной зарядкой

Хотя эта технология, возможно, не идеальна для электронных читалок из-за ее зависимости от близости к источнику питания, она обладает потенциалом для использования в вывесках. Идеально подходящий, по мнению СМИ, для рекламных щитов, музейных информационных дисплеев и расписаний на остановках, дисплей хорошо виден при ярком внешнем освещении. Встроенный в дисплей модуль Wi-Fi позволяет удаленно обновлять информацию.

Подробности о ценах пока не разглашаются.