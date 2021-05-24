Создан дистрибутив Linux, умещающийся на дискете

Сообщается, что в базовой комплектации дистрибутив занимает менее 1,44 МБ. Floppinux предназначен для использования во встраиваемых системах с ограниченными ресурсами.

В образе, который можно хранить на дискете, содержится ядро Linux 5.13.0-rc2 от 16 мая 2021 года и набор инструментов и компонентов.

Отмечается, что разработчик планирует выпускать собственный дисковый журнал Nomad Diskmag на основе Floppinux. Чтобы прочитать очередной выпуск, надо будет вставить дискету в компьютер, на котором даже не должна стоять операционная система.

Сейчас в Floppinux есть набор только важнейших утилит. В будущем разработчик планирует добавить простой текстовый редактор и возможность монтирования дополнительных гибких дисков. Минимальные требования для дистрибутива такие: 24 МБ оперативной памяти и процессор Intel 80486DX.