Создан игровой компьютер в виде кроссовка за $3799

Несмотря на нестандартный внешний вид, этот игровой компьютер обладает серьезной мощностью: в нем установлены процессор Intel Core i7-13700K и видеокарта Nvidia RTX 4070 Ti.

Внутри корпуса, выполненного в стиле кроссовок, находится материнская плата формата mini-ITX, 32 Гбайт памяти DDR5, 2 Тбайт NVMe-накопителя и блок питания SFX мощностью 850 Вт. Вентиляция обеспечивается перфорированными боковыми панелями и крупным приточным вентилятором с RGB-подсветкой.

Несмотря на то, что Cooler Master Sneaker X отличается уникальным дизайном и высокой игровой производительностью, его цена составляет 3799,99 долларов. Для тех, кто ищет более бюджетный вариант, Cooler Master также предлагает вариант с GeForce RTX 4070 по цене 3499 долларов с той же конфигурацией процессора, оперативной памяти и накопителя.