Создан инструмент для взлома паролей за секунды

Создан инструмент для взлома паролей за секундыНа основе ИИ
Исследователи из фирмы Home Security Heroes использовали новый инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием PassGAN, чтобы проверить пароли на прочность. Результаты оказались тревожными.
Фото: Pixabay
Исследователи запустили инструмент на более чем 15 миллионах паролей. Программа смогла взломать 51% обычных паролей менее чем за минуту, 65% менее чем за час, 71% менее чем за день и 81% менее чем за месяц.
Однако не всё так плохо. Специалисты поделились таблицей, показывающей, какие пароли являются самыми сложными или потребуют больше времени для взлома. Если вы используете 12-значный пароль, состоящий из заглавных и строчных букв, то для его взлома понадобится 289 лет. Если добавить к нему цифры, то получится 2000 лет. А если добавить ещё и специальные символы, то получится 30 000 лет.