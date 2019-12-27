Создан компьютер в форме визитки

Функциональным компьютер Хиллиарда вряд ли назовёшь. По возможностям он не дотягивает даже до одноплатных компьютеров, в том числе до Raspberry Pi Zero. У ПК-визитки есть 8 МБ памяти, и этого достаточно для установки двух текстовых интерпретаторов Python. Одно из возможных применений устройства — использование его в качестве USB-накопителя.

Мини-компьютер базируется на ARM-процессоре Allwinner F1C100s. Его «корпус» стилизован под визитку с контактами самого Хиллиарда. Имеется USB-коннектор.

Цена необычного устройства не превышает $2,88 (примерно 178 рублей). Автор компьютера утверждает, что ему удалось снизить себестоимость компьютера до минимума.