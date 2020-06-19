Создан новый Linux со временем загрузки в треть секунды

Его разработал Эрик Моквист (Erik Moqvist). Он уже опубликовал исходный код на сервисе GitHub.

Monolinux будет работать на встраиваемых системах, дистрибутив ориентирован на запуск программ, написанных на языке C и встроенных непосредственно в него.

Monolinux состоит из статически связанного исполняемого файла. В составе файла есть полноценное ядро Linux со всеми возможностями, а ещё RAM-диск с программой для запуска и библиотеками.

Пока Monolinux невозможно установить на любой компьютер. Моквист создал две редакции дистрибутива для одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3 и Jiffy. В версии для Jiffy, например, Monolinux загружается за 0,37 секунды — столько времени проходит с момента включения и до полной готовности файловой системы Ext4.