Компьютеры
Сегодня 21:13
Создан новый Linux со временем загрузки в треть секунды
Но его не установить на большинство компьютеров
Создан новый Linux со временем загрузки в треть секунды. Это однофайловый дистрибутив под названием Monolinux.
Его разработал Эрик Моквист (Erik Moqvist). Он уже опубликовал исходный код на сервисе GitHub.
Monolinux будет работать на встраиваемых системах, дистрибутив ориентирован на запуск программ, написанных на языке C и встроенных непосредственно в него.
Monolinux состоит из статически связанного исполняемого файла. В составе файла есть полноценное ядро Linux со всеми возможностями, а ещё RAM-диск с программой для запуска и библиотеками.
Пока Monolinux невозможно установить на любой компьютер. Моквист создал две редакции дистрибутива для одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3 и Jiffy. В версии для Jiffy, например, Monolinux загружается за 0,37 секунды — столько времени проходит с момента включения и до полной готовности файловой системы Ext4.