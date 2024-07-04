Компьютеры
Опубликовано 04 июля 2024, 15:40
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Создан новый метод выращивания субнанометровых транзисторов

Где они могут использоваться
Группа под руководством директора Института фундаментальных наук Джо Мун Хо впервые разработала новый метод выращивания субнанометровых транзисторов. Используя эпитаксиальный рост, они разработали металлические 1D-материалы с шириной менее 1 нм, создав новую структуру для полупроводниковых логических 2D-схем.
Создан новый метод выращивания субнанометровых транзисторов
© Ferra

Эти ультраминиатюрные транзисторы используют "зеркальную двойную границу (MTB) дисульфида молибдена (MoS2) в качестве электрода затвора, что является важным достижением в преодолении ограничений разрешения литографии, которые мешают традиционному производству полупроводников", пишут ученые.

Прорыв позволяет управлять движением электронов в пределах нескольких нанометров, достигая ширины канала всего 3,9 нм, что значительно превосходит прогнозируемую IEEE на 2037 год длину затвора транзистора в 12 нм. Простота структуры транзисторов на основе 1D MTB также повышает производительность и стабильность схемы по сравнению с существующими технологиями, такими как FinFET.

Ученые подчеркнули потенциал этой инновации для разработки менее "прожорливых" и высокопроизводительных электронных устройств.