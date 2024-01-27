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Компьютеры
Опубликовано 27 января 2024, 21:00
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Создан простой метод ускорения очистки кэша

Превосходящий существующие
Группа ученых-компьютерщиков разработала новый алгоритм очистки кэша под названием SIEVE, который превосходит существующие методы и при этом имеет более простую конструкцию. SIEVE достигает более низкого коэффициента промахов, чем девять современных алгоритмов, что делает его привлекательным выбором для систем веб-кэширования.

SIEVE работает по принципу «быстрого понижения и ленивого повышения». Когда объект запрашивается, он изначально начинается с конца строки и помечается как «ноль». Если объект запрашивается еще раз до того, как он достигнет конца строки, его статус повышается до «единицы». Когда объект достигает конца строки, он автоматически сбрасывается в «ноль» и вытесняется.

Перемещающийся указатель также сканирует строку, удаляя все объекты с «нулевой» меткой, которые ему попадаются. Таким образом, непопулярные объекты быстро удаляются из кэша, а популярные объекты сохраняются с минимальными усилиями.

Простота SIEVE облегчает ее внедрение и поддержку, что делает ее перспективным кандидатом для крупномасштабного развертывания.

Источник:Emory University
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#Алгоритмы