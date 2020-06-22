Создан самый мощный в мире квантовый компьютер

Создатели утверждают, что новый квантовый суперкомпьютер вдвое мощнее, чем аналоги от Google и IBM. Его основу составляет стальная камера размером с баскетбольный мяч. Она охлаждается до близкой к абсолютному нулю температуры с помощью жидкого гелия. При таких условиях атомы просто перестают двигаться. Чтобы проводить квантовые вычисления, атомами управляют с помощью импульсов лазерного света.

Сообщается, что квантовый объём нового компьютера Honeywell достигает рекордного показателя в 64 единицы. Понятие квантового объёма ввели в IBM, эта метрика позволяет измерить мощность квантового компьютера и определить уровень ошибок.

Honeywell предоставит доступ к своему компьютеру компаниям в ближайшее время. Стоимость часа вычислений составит $10 000.