Компьютеры
Сегодня в 20:34
Создан виртуальный тур по одному из самых мощных суперкомпьютерных центров
Можно смотреть и в VR
Техасский центр передовых вычислений (Texas Advanced Computing Center, TACC) создал виртуальный тур по одному из самых мощных суперкомпьютерных центров. Экскурсия доступна и в виртуальной реальности (VR).
Виртуальный тур позволит всем желающим увидеть суперкомпьютерные системы Stampede2 и Frontera, пишет ServerNews. Первая система обеспечивает производительность в 10,7 Пфлопс, а вторая — 23,5 Пфлопс. Эти суперкомпьютеры входят в рейтинг Top500, включающий в себя 500 самых мощных общественно известных вычислительных систем мира. Frontera досталось ни много ни мало девятое место, а Stampede2 — 25-е. Оба суперкомпьютера работают на чипах Intel Xeon.
Во время виртуальной экскурсии можно увидеть серверные шкафы и изучить информацию об оборудовании центра.