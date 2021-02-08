Создан виртуальный тур по одному из самых мощных суперкомпьютерных центров

Виртуальный тур позволит всем желающим увидеть суперкомпьютерные системы Stampede2 и Frontera, пишет ServerNews. Первая система обеспечивает производительность в 10,7 Пфлопс, а вторая — 23,5 Пфлопс. Эти суперкомпьютеры входят в рейтинг Top500, включающий в себя 500 самых мощных общественно известных вычислительных систем мира. Frontera досталось ни много ни мало девятое место, а Stampede2 — 25-е. Оба суперкомпьютера работают на чипах Intel Xeon.

Во время виртуальной экскурсии можно увидеть серверные шкафы и изучить информацию об оборудовании центра.