Создан вредный гусь для рабочего стола, ворующий курсор

Гусь был создан основе персонажа из игры Untitled Goose Game. Это стелс-головоломка, в которой надо управлять вредной птицей, причиняющей вред жителям английской деревушки. Игра получила высокие оценки и стала своего рода мемом. Untitled Goose Game можно купить за 449 рублей в Epic Games Store и в Steam.

Программу энтузиаста же можно скачать за выбранную вами цену. Минимальный порог равен $2, или примерно 126 рублям. Гусь будет назойливо преследовать курсор, открывать мемы и мультфильмы поверх приложений и всячески донимать пользователя.