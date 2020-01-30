Компьютеры
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Создан вредный гусь для рабочего стола, ворующий курсор
Вообще-то это гусь из Untitled Goose Game
Энтузиаст создал специальную программу для Windows — вредного гуся на рабочий стол. Он перемещается по рабочей области и пакостит, например, ворует курсор.
Гусь был создан основе персонажа из игры Untitled Goose Game. Это стелс-головоломка, в которой надо управлять вредной птицей, причиняющей вред жителям английской деревушки. Игра получила высокие оценки и стала своего рода мемом. Untitled Goose Game можно купить за 449 рублей в Epic Games Store и в Steam.
Программу энтузиаста же можно скачать за выбранную вами цену. Минимальный порог равен $2, или примерно 126 рублям. Гусь будет назойливо преследовать курсор, открывать мемы и мультфильмы поверх приложений и всячески донимать пользователя.