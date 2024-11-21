Опубликовано 21 ноября 2024, 15:001 мин.
Создана DS Pixel — клавиатура, которая может служить вторым мониторомИ не только
Клавиатура DS Pixel Keyboard, доступная сейчас для предварительного заказа на Kickstarter, предлагает интересное решение для тех, кому сложно набирать текст на сенсорном экране. Клавиатура сочетает в себе сенсорный экран с частотой 60 Гц и дисплей с разрешением 3 840×1 100 и входом HDMI для использования в качестве отдельного монитора.
© DS
Ее настраиваемый дизайн позволяет пользователям изменять расположение клавиш и даже выводить на экран видео.
Для повышения удобства набора текста DS Pixel Keyboard оснащена чехлом, который имитирует кнопки клавиатур. Эта опция рассчитана на пользователей, предпочитающих физические ощущения при наборе текста, хотя ей и не хватает точности механических клавиатур, пишут те, кто успел её опробовать. Клавиши легко чистить — можно промывать под водой.
DS Pixel Keyboard подключается через USB-C и Bluetooth, к тому же она совместима с Windows, macOS, Linux и Android.
Ранние покупатели могут зарезервировать устройство по цене от 349 долларов, а его доставка ожидается к февралю 2025 года.