Ее настраиваемый дизайн позволяет пользователям изменять расположение клавиш и даже выводить на экран видео.

Для повышения удобства набора текста DS Pixel Keyboard оснащена чехлом, который имитирует кнопки клавиатур. Эта опция рассчитана на пользователей, предпочитающих физические ощущения при наборе текста, хотя ей и не хватает точности механических клавиатур, пишут те, кто успел её опробовать. Клавиши легко чистить — можно промывать под водой.

DS Pixel Keyboard подключается через USB-C и Bluetooth, к тому же она совместима с Windows, macOS, Linux и Android.

Ранние покупатели могут зарезервировать устройство по цене от 349 долларов, а его доставка ожидается к февралю 2025 года.