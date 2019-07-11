Создана файл-бомба, способная уничтожить любой компьютер

Процесс распаковки такого архива создаёт огромную нагрузку на процессор. Компьютер «зависнет», перегреется и выключится, если попробовать распаковать документ.

По словам программиста, он добился сжатия файлов в 28 миллионов раз. При этом изначальные данные в архиве весят совсем немного. Но при распаковке их объём каждым шагом растёт в геометрической прогрессии.

Что интересно, программист создал «бомбу» исключительно в познавательных целях. Однако обычно такие zip-архивы используют злоумышленники, чтобы нарушить работу систем или привести к их полному разрушению.