Создана физическая клавиатура, способная угадывать слово по одному нажатию

Как говорят создатели, они использовали принцип музыкальных аккордов. Клавиатура CharaChorder Lite использует группы клавиш для мгновенного набора целых слов.

Внешне она выглядит как обычная клавиатура. Пользователи могут нажимать три или четыре клавиши одновременно, чтобы ввести сразу часто используемые слова. То есть комбинация кнопок как аккорды отвечают за отдельные слова. При этом пользователи могут создавать собственные «аккорды». В систему же по умолчанию включены тысячи сочетаний.

Клавиатура совместима с компьютерами на Mac, Windows, Linux, а также с устройствами на iOS, Android. Специального программного обеспечения клавиатура не требует. Только для создания «аккордов». Но это ПО пока доступно только для Windows.

Устройство будет стоить $299.