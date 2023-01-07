Создана голографическая боковая панель для компьютеров

Создана голографическая боковая панель для компьютеровПозволяет сделать ваш ПК забавным
На прошлогодней выставке CES компания Showcase PC продемонстрировала голографические корпуса для ПК, которые проецировали изображения изнутри своей боковой или верхней панели. Корпуса так и не поступили на рынок, а компания сменила название на Showcase Hologram и всё-таки планирует выпустить комплекты голографических боковых панелей, которые можно установить на существующий корпус ПК.
Фото: Tom’s Hardware
Компания предлагает две версии панелей Hologram Side Panel. Панель можно установить либо вместо аналогичной у системного блока, либо над ней. Также есть небольшой комплект, который крепится изнутри стеклянной панели.
Панели питаются через USB. Изображения и анимации в них можно загружать через специальное мобильное приложение. Любой чёрный пиксель на картинке интерпретируется как прозрачный.
Маленькие и большие комплекты голографических боковых панелей будут доступны по цене 149 и 199 долларов, в продаже они появятся во втором или третьем квартале этого года.