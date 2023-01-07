Создана голографическая боковая панель для компьютеров

Компания предлагает две версии панелей Hologram Side Panel. Панель можно установить либо вместо аналогичной у системного блока, либо над ней. Также есть небольшой комплект, который крепится изнутри стеклянной панели.

Панели питаются через USB. Изображения и анимации в них можно загружать через специальное мобильное приложение. Любой чёрный пиксель на картинке интерпретируется как прозрачный.

Маленькие и большие комплекты голографических боковых панелей будут доступны по цене 149 и 199 долларов, в продаже они появятся во втором или третьем квартале этого года.