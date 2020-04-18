Создана новая система шумоподавления в микрофоне для компьютеров с видеокартами NVIDIA

С его помощью можно «убрать» звуки нажатия клавиш или шорох пачки чипсов во время звонков, видеоконференций или прямых трансляций. Программа использует нейросеть, которая обучена выделять из аудиозаписи только голос человека. Причём это касается как самого звонящего, так и его собеседника.

Плагин не работает без видеокарт NVIDIA RTX или Quadro RTX. Кроме того, понадобится видеодрайвер 410.18 или новее. Работает это всё на Windows 10. Сообщается, что плагин можно использовать в Twitch Studio, Discord, Google Chrome, Skype, Zoom, Slack и др. Правда, в трёх последних приложениях могут наблюдаться сбои.

Стоит отметить, что недавно Discord сама выпустила похожее решение. Однако, как пишут эксперты, RTX Voice, в отличие от программы мессенджера, почти не искажает голос.