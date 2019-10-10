Создана операционная система на случай апокалипсиса

У системы нет удобного и красивого интерфейса, зато она не требует мощного «железа». Разработчик объяснил, что глобальная катастрофа может привести к уничтожению всей современной электроники. Однако люди смогут сами «с нуля» сконструировать слабенький компьютер, подбирая компоненты на «апокалиптической свалке». Вот для таких компьютеров и предназначается Collapse OS. Алгоритм её работы предусматривает индивидуальную сборку.

По словам разработчика, для запуска системы достаточно 8 КБ места на диске и 56 КБ оперативной памяти. На таком компьютере можно будет редактировать текстовые документы и компилировать исходные файлы ассемблера.

Создатель опубликовал Collapse OS в открытом доступе. Сохраните, на всякий случай.