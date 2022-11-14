Компьютеры
15:02, 14 ноября 2022
1 мин.

Создана рабочая клавиатура из кубиков LEGO

Она весёлая и необычная

На Kickstarter продают первую в мире клавиатуру, которая совместима с кубиками LEGO. Её назвали Pixel.

Создана рабочая клавиатура из кубиков LEGO

Клавиатуру продают с клавишами, на которые уже нанесены буквы и цифры. Особенность устройства, конечно, в больших возможностях для его кастомизации. Можно вставлять какие-угодно кубики и клавиатура будет выглядеть оригинально.

Создана рабочая клавиатура из кубиков LEGO

Kickstarter

Создатели клавиатуры также предлагают в комплекте клавиши без букв и цифр. Менять же кнопки крайне удобно.

Создана рабочая клавиатура из кубиков LEGO

Kickstarter

Чтобы получить клавиатуру Pixel, нужно заплатить от 189 долларов.

Источник фото:Kickstarter
Источник:Kickstarter
Теги:
#LEGO
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#клавиатура
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