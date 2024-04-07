Создана термопаста, которая… пахнет цветами

Паста с османтусом присоединяется к линейке других уникальных термопаст CWTP, в том числе с ароматом зеленого яблока и клубники. Хотя акцент на аромате может вызвать недоумение, пасты CWTP хорошо известны своими характеристиками. Эта паста отличается широким диапазоном рабочих температур (от -50°C до 250°C) и подходит как для жидкостных, так и для воздушных охлаждений.

При наличии множества доступных высококачественных термопаст практичность ароматизированных вариантов представляется спорной. Для многих сборщиков ПК предпочтительнее надежная паста без запаха. Кроме того, срок службы термопасты обычно составляет несколько лет, и вряд ли эта термопаста будет пахнут всё это время.