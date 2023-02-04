Создана версия Windows 11, которая требует всего 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске

Кроме того, установочный образ весит всего 3 ГБ. Однако перед установкой Tiny11 необходимо учесть некоторые моменты.

Эта версия ОС «не подлежит обслуживанию». Удаление Windows Component Store (WinSxS) означает, что установка новых функций или языков невозможна.

Как пишут СМИ, фактические файлы ОС занимают 6,34 ГБ места. Система подойдёт тем, кто не может обновить свои ПК до Windows 11 из-за проблем с поколением процессоров или TPM. Скачать Tiny11 можно тут.