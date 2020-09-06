Создана вредоносная программа, которая удаляет сама себя после хищения данных

Этот электронный скиммер называется Baka. Он имеет настраиваемые поля целевой формы, может похищать данные, а ещё содержит загрузчик и уникальный метод маскировки. Эксперты, обнаружившие вредонос, рассказали, что скиммер загружается динамически, чтобы избежать использования статических сканеров вредоносных программ. Также он использует уникальные параметры шифрования для каждой жертвы, чтобы скрыть вредоносный код. В конце концов, чтобы её не обнаружили, программа удаляет себя из памяти.

Baka всё-таки удалось найти в нескольких интернет-магазинах из разных стран. Скиммер добавляется на страницы оформления заказа торговца, а его загрузчик загружает код скимминга с C&C-сервера и выполнят его в памяти.